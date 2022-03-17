Песошин предложил новые меры поддержки для субъектов МСП

Ряд законодательных инициатив по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, требующих одобрения на федеральном уровне, предложил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Казани.

«Наряду с мерами поддержки системообразующих предприятий мы не должны забывать о субъектах малого и среднего бизнеса. Предлагаем ряд законодательных инициатив, требующих одобрения на федеральном уровне. Во-первых, установить для субъектов МСП размер страховых взносов на уровне 15 % для всех выплат, включая выплаты, которые не превышают МРОТ. Во-вторых, увеличить верхний порог доходов самозанятых с 2,4 млн рубей до 3,2 млн рублей и освободить их от маркировки продукции», – сказал он.

Премьер-министр РТ также отметил, что ключевой задачей перед всеми регионами остается сохранение набранных темпов строительства жилья и обеспечение устойчивого, стабильного спроса на него. В этой связи регионам нужно сохранить льготное ипотечное кредитование.

Участники заседания обсудили и другие меры и предложения по стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в субъектах Приволжского федерального округа в условиях санкций. Это, в частности, сдерживание роста цен на стройматериалы, поддержка отечественного производства, сохранение занятости, реализация крупных инфраструктурных проектов и другие.