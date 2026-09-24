Песошин поздравил жителей Татарстана с Днем профсоюзов

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил татарстанцев со Днем профсоюзов Республики Татарстан. Документ с текстом поздравления имеется в распоряжении «Татар-информа».

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем профсоюзов Республики Татарстан. Этот праздник занимает особое место в календаре знаменательных дат нашей республики. Первый съезд профсоюзов Казанской губернии, состоявшийся 24 сентября 1920 года, стал важным этапом в становлении республиканского профсоюзного движения. Более ста лет профсоюзы Республики Татарстан верны своей главной миссии – защите трудовых прав и социальных гарантий работников. Сегодня профсоюзы являются надежным партнером в конструктивном диалоге между работниками и работодателями. Профсоюзы Татарстана всегда находятся в авангарде решения важных социальных вопросов, активно участвуют в разработке и реализации региональных программ, направленных на улучшение условий труда, повышение заработной платы и обеспечение безопасности на производстве», – говорится в поздравлении.

Песошин выразил глубокую благодарность всем членам профсоюзов за добросовестный труд, принципиальность в защите прав работников и активную гражданскую позицию. Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам профсоюзного движения, которые заложили основы современной системы социального партнерства в республике.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо нашей республики и всей России!», – заключил Алексей Песошин.