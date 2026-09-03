Песошин поздравил жителей Татарстана с Днем Победы над милитаристской Японией

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к жителям республики по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября.

Он напомнил, что Вторая мировая война, унесшая миллионы жизней, завершилась на Дальнем Востоке 2 сентября 1945 года после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии.

«Этот день напоминает нам о мужестве и стойкости наших солдат, которые сражались на фронтах, и тружеников тыла, внесших весомый вклад в разгром милитаристской Японии», – сказал Песошин.

Премьер-министр Татарстана отметил, что подвиги ветеранов, ставших свидетелями трагических и героических событий того времени, сохраняются в памяти следующих поколений и служат для них важным историческим уроком.

«Мы в полной мере осознаем значимость мира и согласия. И наши воины в зоне проведения специальной военной операции каждый день приближают справедливый мир без нацизма», – добавил он.

Еще одной важной задачей Премьер-министр назвал заботу о будущем и воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения и любви к своей стране. По его мнению, это необходимо для предотвращения повторения трагических событий прошлого.