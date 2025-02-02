Песошин поздравил жителей Татарстана с 82-летием победы в Сталинградской битве

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей Татарстана с 82-летием победы Красной армии в Сталинградской битве.

«Уважаемые жители Татарстана, ветераны войны и труженики тыла! От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с днем воинской славы — Днем разгрома немецких войск в Сталинградской битве», — заметил Премьер.

«Не жалея себя, каждый день проявляя мужество и отвагу, защитники Сталинграда стояли насмерть и не подпускали врага к Волге», — подчеркнул он.

«Сталинградская битва — одно из самых продолжительных и кровопролитных сражений в истории человечества, унесшая жизни сотен тысяч советских воинов и мирных жителей. Самоотверженность, храбрость и невероятная сила духа наших героев навечно вписаны в мировую историю», — отметил Песошин.

«Наш священный долг — сохранить память и передавать из поколения в поколение правду о великом подвиге народа, о мужестве и беззаветном служении своей Родине», — выразил уверенность глава Правительства РТ.

«Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Сталинграда! Ваш подвиг никогда не будет забыт. Желаю вам здоровья, домашнего тепла и уюта, благополучия рядом с родными и близкими», — заключил Алексей Песошин.