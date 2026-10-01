Песошин поздравил жителей РТ с Международным днем пожилых людей

Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин направил поздравление татарстанцам по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

«От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Этот праздник – знак глубокого уважения и искренней благодарности людям, чьим трудом, мудростью и любовью к родной земле создавалось и приумножалось все, чем сегодня по праву гордится наша республика. Вы выстояли в самых разных испытаниях, воспитали детей и внуков, передали нам верность своим традициям. Ваше наследие – это бесценный вклад в настоящее и будущее Татарстана», – говорится в поздравлении.

Песошин отметил, что многие ветераны, несмотря на преклонные годы, ведут активную общественную работу и занимаются воспитанием молодого поколения. Он выразил им искреннюю признательность за то, что они делают для страны и республики.

«Мы высоко ценим ваш опыт и знания, которые являются для нас опорой в решении важнейших задач социально-экономического развития республики. Дорогие ветераны! Здоровья вам, бодрости духа и благополучия. Пусть вас окружают родные и близкие, а жизнь дарит радость и душевное тепло», – заключил Премьер-министр Республики Татарстан.