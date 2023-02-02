Песошин поздравил татарстанцев с Днем разгрома фашистских войск в Сталинградской битве

Историческое сражение под Сталинградом, продлившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, изменило историю, став одним из крупнейших в ходе Великой Отечественной войны и одним из переломных моментов военных действий, после которого немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Об этом напомнил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в поздравлении татарстанцам по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Советские солдаты и офицеры, жители города героически сражались за каждый метр родной земли. Смертельные схватки шли за каждую улицу, каждый дом, и, несмотря на неистовый натиск, овладеть городом оккупантам не удалось. Сталинградская битва закончилась полной победой советских войск.

В этот день каждый из нас отдает дань памяти тем, кто не вернулся из боя, кто храбро сражался на фронте, кто самоотверженно трудился в тылу. Величайшее уважение — ветеранам, чья жизнь является для нас образцом мужества и отваги.

Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинград навсегда останется в нашей памяти символом беспримерного героизма и любви к Родине!» — заявил Песошин.