Песошин поздравил татарстанцев с Днем разгрома фашистских войск в Курской битве

Курская битва занимает особое место в Великой Отечественной войне, по своему ожесточению и упорству борьбы она не имеет себе равных. Об этом премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил в поздравлении, адресованном татарстанцам по случаю Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Курская битва продолжалась 50 дней и ночей и победоносно завершилась освобождением Харькова, напомнил премьер.

«Это – день памяти всех тех, кто 80 лет назад на Курском выступе смог выстоять и победить, предопределив победу советского народа. Битва под Курском стала переломной в Великой Отечественной войне», – говорится в поздравлении.

Погибли в боях под Курском более 250 тыс. советских военнослужащих – их бесценный подвиг останется в памяти, подчеркнул Песошин.

«Отвага советских солдат заставила весь мир склонить головы перед их подвигом, – добавил он. – За мужество и героизм свыше 100 тысяч советских воинов – участников битвы на Огненной дуге были награждены орденами и медалями».

Отдельно премьер-министр РТ обратился со словами благодарности к ветеранам, пожелав им крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. «Обещаем, что приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. Светлая память погибшим! Низкий поклон соотечественникам, у которых война отобрала близких людей!», – говорится в поздравлении.

Напомним, Курская битва проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.