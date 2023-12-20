Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песошин поздравил татарстанцев с Днем работника органов безопасности
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.
«Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.
Органы безопасности всегда были надежной опорой государства.
И мы по праву гордимся подвигами их сотрудников, которые беззаветно служили и служат Родине, защищают национальные интересы и безопасность страны, сохраняют стабильность в обществе и покой граждан, обеспечивают незыблемость основ конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность России.
Особая благодарность и глубокое уважение – ветеранам органов безопасности. Вы с честью прошли многие трудные испытания, профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, беспримерным мужеством и решимостью доказали, что нет ценности выше, чем верная служба Отчизне и своему народу.
Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженную службу. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с новыми ответственными задачами во имя обеспечения безопасности нашей страны.
От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – говорится в поздравлении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»