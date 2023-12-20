Песошин поздравил татарстанцев с Днем работника органов безопасности

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!

От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.

Органы безопасности всегда были надежной опорой государства.

И мы по праву гордимся подвигами их сотрудников, которые беззаветно служили и служат Родине, защищают национальные интересы и безопасность страны, сохраняют стабильность в обществе и покой граждан, обеспечивают незыблемость основ конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность России.

Особая благодарность и глубокое уважение – ветеранам органов безопасности. Вы с честью прошли многие трудные испытания, профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, беспримерным мужеством и решимостью доказали, что нет ценности выше, чем верная служба Отчизне и своему народу.

Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженную службу. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с новыми ответственными задачами во имя обеспечения безопасности нашей страны.

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – говорится в поздравлении.

День работника органов безопасности – профессиональный праздник российских спецслужб – отмечается 20 декабря. Он установлен на основании указа Президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.