Песошин поздравил татарстанцев с Днем мецената и благотворителя

Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем мецената и благотворителя.

«Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь нуждающимся и поддержать важные социальные, культурные и образовательные проекты», – говорится в обращении Премьер-министра.

В качестве примера он напомнил о выдающихся меценатах прошлого – братьях Акчуриных, Алафузовых, Ушковых, чьи пожертвования способствовали развитию ключевых сфер жизни республики.

«Славные традиции продолжают современные благотворители и меценаты Татарстана», – уверен Песошин.

Он добавил, что традиции благотворительности приобретают более системный характер.

«Представители бизнеса, общественные организации и простые граждане республики активно участвуют в реализации социально значимых программ, помогают малоимущим семьям, детям-сиротам, представителям старшего поколения и людям с ограниченными возможностями. Заслуживают особых слов корпоративные практики благотворительной деятельности», – подчеркнул Премьер-министр.

По его мнению, особое значение сегодня имеет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, которая стала выражением солидарности и патриотизма.

«Особую значимость приобрела поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Жители Татарстана активно оказывают всестороннюю помощь военнослужащим и их семьям. Это истинное проявление человеческой солидарности и патриотизма, достойное самого глубокого уважения», – говорится в обращении.

Он поблагодарил всех, кто участвует в благотворительных инициативах, и пожелал жителям республики здоровья, процветания и успехов во всех начинаниях.

«Пусть каждое ваше доброе дело многократно вернется достатком и радостью в вашу жизнь», – заключил Песошин.