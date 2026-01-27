Песошин поздравил татарстанцев с 82-летием полного снятия блокады Ленинграда

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени Правительства РТ и от себя лично поздравил жителей республики, отдельно упомянув ветеранов Великой Отечественной войны, с 82-й годовщиной полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Алексей Песошин назвал 27 января 1944 года одной из важнейших дат Великой Отечественной войны. По его мнению, «мировая история больше не знала подвига, равного подвигу нашего народа в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками». «Героическая оборона Ленинграда, продлившаяся 900 страшных дней и ночей, является летописью бесстрашия и самопожертвования», – подчеркнул он.

«Мужество жителей и защитников города, удивительная сила духа, стойкость, ставшие символом непреклонной воли к победе и борьбы во имя счастливого будущего своей Родины, покорили весь мир», – добавил Премьер-министр РТ.

По словам Песошина, для всех россиян это историческое событие служит примером несокрушимости, взаимной поддержки и единства, которыми всегда отличался многонациональный народ страны.

«Сегодня слова благодарности адресуются всем, кто ценой собственной жизни помог одержать Победу, а также ветеранам и жителям блокадного Ленинграда за его оборону», – отметил глава Правительства РТ.

«Дорогие ветераны! В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», – заключил Алексей Песошин.