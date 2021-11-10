Песошин поздравил сотрудников МВД по Татарстану с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел по РТ с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин отметил, что для многих семей 10 ноября стал одним из значимых дней в году. В этот день принимают поздравления все те, кто служил и служит в органах внутренних дел.

«Сегодня общество предъявляет к вам высокие требования. От вас зависит порядок на улицах городов и районов, спокойствие жителей республики, их уверенность в собственной безопасности. Именно вы олицетворяете собой власть, закон, справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, отзывчивостью и вниманием к проблемам каждого, а главное — профессиональной работой», — сказал Премьер-министр РТ.

Он подчеркнул, что в последние годы сотрудниками органов внутренних дел раскрыт ряд резонансных преступлений, проводятся успешные операции в рамках борьбы с коррупцией, в полном объеме обеспечены безопасность и правопорядок на крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, прошедших в нашей республике.

Алексей Песошин выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел по Республике Татарстан, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь приумножать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу.

Он также выразил признательность ветеранам органов внутренних дел: «Вы вносите огромный вклад в становление молодых сотрудников, передаете им богатый опыт».

«Перед Министерством внутренних дел по Республике Татарстан стоят масштабные государственные задачи, которые будут выполнены качественно и своевременно, так как для каждого из вас защита правопорядка и законности — это не просто работа, а дело, которому вы посвятили свою жизнь. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия», — заключил глава Правительства РТ.