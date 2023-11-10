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Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД по РТ с профессиональным праздником.
«Уважаемые сотрудники и ветераны Министерства внутренних дел по Республике Татарстан!
От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Для многих семей 10 ноября стал одним из значимых дней в году. В этот день принимают поздравления те, кто служил и служит в органах внутренних дел.
Сегодня общество предъявляет к вам высокие требования. От вас зависит порядок на улицах городов и районов, спокойствие жителей республики, их уверенность в собственной безопасности. Именно вы олицетворяете собой власть, закон, справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – профессиональной работой.
В последние годы сотрудниками органов внутренних дел раскрыт ряд резонансных преступлений, успешно проводятся операции по противодействию коррупции. В полном объеме обеспечиваются безопасность и правопорядок при проведении в нашей республике крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.
Уверен, что сотрудники органов внутренних дел по Республике Татарстан, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь приумножать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу.
В этот день выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел. Они вносят весомый вклад в становление молодых сотрудников, передают им богатый опыт, оказывают всемерную поддержку семьям погибших.
Перед Министерством внутренних дел по Республике Татарстан стоят масштабные государственные задачи, которые, считаю, будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из вас защита правопорядка и законности – не просто работа, а дело, которому вы посвятили свою жизнь.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в поздравлении.
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