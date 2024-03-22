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Песошин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником и вручил госнаграды
Сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш» прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«Сегодня в зале присутствуют работники жилищно-коммунального комплекса изо всех муниципальных районов республики, а также те, кто к этой отрасли имеет непосредственное отношение. В Республике Татарстан в сфере ЖКХ трудятся 27,5 тыс. человек», — сказал он.
Алексей Песошин отметил, что от профессионализма работников ЖКХ зависит слаженная работа всех учреждений и предприятий. Чистота и порядок во дворах и на улицах, тепло, свет и вода в домах, а главное комфорт всех жителей республики.
«Требования к отрасли ЖКХ стремительно растут. Для того чтобы отвечать запросам времени, предстоит реализация приоритетных проектов, строительство дополнительных объектов и модернизация существующих, внедрение передовых технологий и сервисов. Все инициативы призваны сделать жизнь татарстанцев более комфортной, а сферу жилищно-коммунального хозяйства — эффективной, современной и высокотехнологичной», — добавил Премьер.
По словам главы Правительства РТ, в республике проводится большая работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ. «В то же время остается немало проблем. Но я уверен, что благодаря курсу, взятому руководством нашей страны, высокому профессионализму и неравнодушному отношению к делу мы решим стоящие перед нами задачи», — подчеркнул он.
В завершение речи Алексей Песошин поблагодарил участников церемонии за их труд на благо Татарстана и вручил государственные награды РТ сотрудникам предприятий ЖКХ.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказал, что за прошедший год в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства было реализовано 11 региональных и федеральных программ. Общая сумма финансирования составила 23,3 млрд рублей.
В общей сложности по программе капитального ремонта жилья в республике проведены работы в 12 тыс. домов. Также по программе обеспечения населения качественной питьевой водой в Татарстане построили 3 тыс. километров сетей и 400 водонапорных башен, пробурили около 500 скважин.
«В Татарстане с каждым годом растет объем жилищного строительства, запускаются производства, появляются новые объекты социальной инфраструктуры. Герои сегодняшнего праздника заботятся о благоустройстве территорий, обеспечивают техническое обслуживание коммуникаций и инженерных сетей, заняты на работах по капремонту жилого фонда. Именно они первыми поднимаются по тревоге в случае возникновения аварийных и внештатных ситуаций», — заключил руководитель профильного министерства.
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