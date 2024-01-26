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Песошин поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником
«Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – с Международным днем таможенника.
Днем рождения Всемирной таможенной организации принято считать 26 января 1953 года, когда в городе Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В то время в организацию входило 17 стран, ныне количество ее членов выросло более чем десятикратно.
Впервые Международный день таможенника отпраздновали в 1983 году, когда Всемирной таможенной организации исполнилось 30 лет.
Таможенники нашей страны ежедневно используют лучшие мировые стандарты: в работе ведомства все более активно используются передовые цифровые технологии, система анализа и управления рисками, электронная форма декларирования товаров и транспортных средств с применением цифровых подписей.
Во все времена таможня стояла на страже экономических интересов государства, сохраняя национальную безопасность и культурные ценности.
В условиях динамично развивающихся внешнеторговых и экономических связей роль и значение таможенных органов возрастает. Более того от качественной и оперативной работы таможенной службы во многом зависит повышение уровня инвестиционной привлекательности региона и развитие международных отношений.
Ваш добросовестный труд заслуживает самых искренних слов благодарности. От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – говорится в поздравлении.
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