Песошин поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!

От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с профессиональным праздником – с Международным днем таможенника.

Днем рождения Всемирной таможенной организации принято считать 26 января 1953 года, когда в городе Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В то время в организацию входило 17 стран, ныне количество ее членов выросло более чем десятикратно.

Впервые Международный день таможенника отпраздновали в 1983 году, когда Всемирной таможенной организации исполнилось 30 лет.

Таможенники нашей страны ежедневно используют лучшие мировые стандарты: в работе ведомства все более активно используются передовые цифровые технологии, система анализа и управления рисками, электронная форма декларирования товаров и транспортных средств с применением цифровых подписей.

Во все времена таможня стояла на страже экономических интересов государства, сохраняя национальную безопасность и культурные ценности.

В условиях динамично развивающихся внешнеторговых и экономических связей роль и значение таможенных органов возрастает. Более того от качественной и оперативной работы таможенной службы во многом зависит повышение уровня инвестиционной привлекательности региона и развитие международных отношений.

Ваш добросовестный труд заслуживает самых искренних слов благодарности. От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – говорится в поздравлении.