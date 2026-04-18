Песошин поздравил муниципальное сообщество Татарстана с профессиональным праздником

В Казани в ГТРК «Корстон» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. В церемонии участвовали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный Советник РТ, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, почетный председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, а также представители местного самоуправления республики.

Муниципальное сообщество Татарстана насчитывает более 7,5 тысячи депутатов представительных органов и свыше 6,3 тысячи муниципальных служащих, 914 глав муниципальных образований, 522 активиста Советов территориального общественного самоуправления, а также работников социальной сферы и ЖКХ.

Алексей Песошин поздравил всех работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, который в этом году ознаменован 20-летием местного самоуправления в республике.

«Сегодня здесь собрались люди, которые в разные годы, несмотря на все сложности своего времени, смело брали на себя ответственность и успешно решали вопросы развития наших городов и районов, сёл и посёлков, социально-экономического обустройства территорий и в целом обеспечения благополучия жителей. Отдельные слова благодарности – нашим ветеранам, которые принимают участие в сегодняшнем празднике. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», – сказал Премьер-министр РТ.

Он подчеркнул, что празднование Дня местного самоуправления на общегосударственном уровне, внимание к вопросам муниципальных образований со стороны руководства страны и лично президента – это высокая оценка и признание значимости данной работы и большая ответственность за состояние дел на местах.

Песошин отметил, что местное самоуправление формирует устойчивую основу всей системы публичной власти в стране, непосредственно участвует в реализации серьезных государственных задач, решает самые насущные вопросы жизнедеятельности общества и напрямую формирует качество жизни граждан.

«В нашей республике уделяется большое внимание развитию территорий и совершенствованию местного самоуправления. Действующие государственные программы прежде всего нацелены на решение социально-экономических и инфраструктурных задач муниципальных образований. Несмотря на все современные вызовы, нами продолжается реализация программ в сфере поддержки отраслей экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, строительства и модернизации объектов социальной сферы, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства», – заметил глава Правительства Татарстана.

Одной из приоритетных задач, по словам Песошина, остается дальнейшее повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. На это направлены мероприятия по совершенствованию профессиональных навыков и повышению квалификации кадров на местах, стимулированию передового опыта работы на муниципальном уровне, укреплению материально-технической базы органов местного самоуправления, в том числе обновление зданий исполкомов поселений, а также обеспечение муниципалитетов транспортными средствами. Песошин отметил большой вклад Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» в развитие местного самоуправления в республике.

«Текущий год в нашей стране объявлен Годом единства народов России. Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное наследие, которым мы искренне гордимся и дорожим. Самыми важными задачами перед нами были и остаются дальнейшее укрепление межнационального мира и согласия, сохранение традиционных ценностей и самобытности каждого народа России», – подчеркнул Премьер-министр республики.

Он отметил, что сегодня яркий пример подлинного межнационального единения и боевого братства показывают участники специальной военной операции. В республике 2026 год объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Данное решение принято в знак глубочайшего уважения ко всем поколениям защитников Отечества и тружеников тыла и в целях сохранения исторической памяти и укрепления гражданской солидарности.

«Сегодня главный вызов для всех нас – обеспечение Победы в специальной военной операции. На местах под вашим непосредственным руководством проводится большая работа по поддержке военнослужащих и их семей, оказанию гуманитарной помощи воинским частям и подшефным городам Лисичанск и Рубежное. Многие из вас лично выезжают в зону СВО во главе гуманитарных конвоев. Спасибо вам и всему депутатскому корпусу муниципальных образований за постоянную поддержку участников и ветеранов СВО и внимание к их семьям», – обратился Песошин к участникам мероприятия.

Одной из важнейших задач Премьер-министр РТ назвал адаптацию вернувшихся ветеранов СВО к мирной жизни –их трудоустройство и вовлечение в общественную жизнь. На прошедших в сентябре прошлого года муниципальных выборах 113 ветеранов и участников СВО были избраны депутатами местного самоуправления.

Затем Песошин вручил ряд государственных наград, а также передал сертификат на служебные автомобили для исполкомов городов и районов.