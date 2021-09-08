Песошин поздравил финансистов Татарстана с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников и ветеранов финансовой системы республики с профессиональным праздником — Днем финансиста. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Экономическое развитие любого хозяйствующего субъекта, отрасли и страны в целом невозможно без финансовой системы. Ее эффективное функционирование — это надежное и стабильное развитие территорий, прочный фундамент хозяйственной деятельности и благополучия жителей», — напомнил глава Правительства Татарстана.

В нынешних условиях постоянного появления новых экономических вызовов процесс управления финансами требует нестандартных подходов и умения оперативно реагировать на меняющиеся экономические реалии, уверен он.

«Передовые позиции Татарстана по многим показателям социально-экономического развития, успешная реализация республиканских проектов и программ, финансовая стабильность свидетельствуют об эффективности финансовой системы республики», — подчеркнул Песошин.

При этом Премьер-министр РТ добавил: «Несомненно, огромную роль в этом играет ежедневный кропотливый труд финансистов, которые не боятся сложных задач, реализуют смелые идеи и нацелены на качественный результат».

Алексей Песошин выразил всем финансистам региона «огромную благодарность за честный труд, добросовестное отношение к своим обязанностям и весомый вклад в развитие Республики Татарстан». «Искренне желаю вам дальнейшего профессионального роста, доброго здоровья, счастья и благополучия на долгие годы», — завершил он свое поздравление.

День финансиста официально отмечается в России 8 сентября ежегодно начиная с 2011 года. До этого праздник отмечался в этот же день, но неофициально — в честь того, что 8 сентября 1802 года император Александр I своим манифестом учредил Министерство финансов Российской империи.