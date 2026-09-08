Песошин поздравил финансистов РТ с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от себя лично и от имени Правительства республики поздравил проживающих в регионе действующих финансистов и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником – Днем финансиста.

«Этот праздник призван подчеркнуть значимую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства», – заметил глава Кабмина РТ.

Песошин в поздравлении обратил внимание на то, что труд финансиста во все времена пользовался почетом и уважением и сегодня представители отрасли ежедневно своей деятельностью вносят большой вклад в реализацию государственной бюджетной и налоговой политики, укрепление системы управления общественными финансами.

«Эффективная финансовая система республики позволяет Татарстану своевременно реализовывать республиканские программы, участвовать в амбициозных федеральных проектах, что способствует успешному и динамичному развитию республики. Несомненно, огромную роль в этом играет ваш ежедневный труд, профессионализм, порядочность и честность», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

Алексей Песошин поблагодарил финансистов за добросовестное отношение к своему делу и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан. «Желаю всем дальнейшей плодотворной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть сбываются все перспективные планы, а рядом всегда будут верные друзья и единомышленники», – заключил он.