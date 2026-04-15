Песошин пояснил повышение тарифов за ЖКУ

Индексация тарифов ЖКХ – необходимый процесс, который должен обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Во главе всего стоит ряд факторов, с которыми связано повышение цен на энергоресурсы. Тарифы с 1 января повысились на 1,7%. Другое дело, что плата граждан зависит не только от тарифа, но и от объема потребления. Каждую платежку мы проверяли, проводили балансовые комиссии. Часть неправомерно начисленных денег вернули населению, но там, где были обоснованные затраты, они сохранились», – сказал он.

По словам Песошина, за год цена на природный газ выросла на 9,6%, на транспортировку газа – на 11,6%, на электроэнергию – на 11,3 %, на передачу электроэнергии – на 15,2%.

«Эти повышения были заложены в основу тарифов. Для понимания: в структуре тарифа на тепловую энергию 70-85% составляет цена на газ, на водоснабжение – 70-80% это электроэнергия. Как можно обойти индексации тарифов, если все это повышается. Если посчитать все это, то среднегодовой рост тарифов в 2026 году не превысит 5,7%», – пояснил он.

С 1 октября тарифы в среднем по республике повысятся на 13,4%. «Но этот уровень не будет превышен, это соблюдается», – подчеркнул Премьер-министр.