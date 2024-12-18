Песошин: Поволжский университет спорта — один из лидеров в стране в своей отрасли

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 50 лет Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма прошел большой путь от филиала до вуза, который стал одним из лидеров в своей отрасли в стране. Об этом на юбилейном вечере в университете сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Уже полвека университет ведёт подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма. Им пройден путь от филиала Волгоградской академии до высшего учебного заведения. Высокий уровень профессорско-преподавательского состава, тренеров и сотрудников, прекрасная материально-техническая база позволили ему стать одним из лидеров в своей сфере в стране», – отметил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что одним из ключевых моментов в истории вуза стала Универсиада 2013 года в Казани, благодаря реализации концепции наследия Универсиады университет получил одну из лучших стране материально-технических баз. На сегодняшний день там учатся более 4 тыс. студентов из 83 регионов России и 14 других стран.

Поздравить Поволжский университет приехали и руководители спортивных вузов со всей России и даже других стран. По словам президента Ассоциации спортивных вузов России Александра Сысоева, за последние 10 лет казанский вуз совершил большой скачок в своем развитии. Причем это касается не только материально-технической, но и научной, образовательной и исследовательской баз.

«Вы сегодня действительно одни из лидеров спортивного образования. Желаю стать флагманом этого направления, уверен, такие задачи перед вузом и стоят, все возможности для этого сегодня есть. Особенно учитывая большое внимание, которое уделяется развитию спорта в Татарстане», – заявил он.

В честь праздника был подготовлен праздничный концерт, а также тематический торт, который гости смогли попробовать по окончании выступлений творческих коллективов.