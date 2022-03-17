Песошин поучаствовал в заседании совета ПФО по развитию местного самоуправления

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. Мероприятие провел полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщается на портале Правительства республики.

Участники встречи обсудили совершенствование правовых основ местного самоуправления в единой системе публичной власти. Открывая заседание, Комаров отметил, что принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно.

«Этот вариант самоуправления позволяет консолидировать финансовые, организационные и кадровые ресурсы для решения вопросов местного значения. Важно не допустить отдаления власти от граждан», — отметил он.

Модель одноуровневой системы местного самоуправления в ПФО применяется в Удмуртии, в 2022 году аналогичные преобразования должны быть завершены в Чувашии, Пермском крае и Нижегородской области.

Новый закон призван решить ряд важных задач: распространить зафиксированный в обновленной Конституции принцип единства публичной власти на все ее уровни, повысить уровень ответственности муниципальных руководителей, укрепить экономическую базу местной власти.

Участники заседания высказали ряд замечаний и предложений по законопроекту. Все они будут внесены в протокольное решение для дальнейшей проработки.