Песошин поучаствовал в открытии Кубка России по регби-7 в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поучаствовал в открытии Кубка России по регби-7 среди женских команд в Казани. Праздничная церемония состоялась сегодня на стадионе «Тулпар».

«Мы собрались с вами на большом празднике спорта. Регби - это спорт самоотверженных, целеустремленных и энергичных людей. Хочется сказать, что невозможно не восхищаться людьми, которые занимаются регби. Это действительно очень непростая игра, требующая терпения, силы воли, выдержки. Хочется пожелать удачи всем спортсменам, честной и яркой игры. Пусть победит сильнейший. Доставьте удовольствие своей игрой не только себе, но и всем зрителям, которые в выводной день сегодня собрались на стадионе», – обратился к собравшимся Песошин.

Кубок России по регби-7 среди женских команд состоится в Казани с 30 сентября по 1 октября. На стадионе «Тулпар» сразятся шесть российских клубов. В том числе, сборная Татарстана, ЦСКА (Москва), Енисей-СТМ (Красноярский край), ВВА-Подмосковье (Московская область), Кубань (Краснодарский край) и Аргат (Краснодарский край).

В стартовой игре турнира татарстанская команда примет «Аргат». Всего участники проведут по пять матчей.