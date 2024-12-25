Песошин принял участие в церемонии запуска новых энергообъектов в Татарстане

Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов в Казани и республике. Речь про подстанцию «Водозабор» (ПС 110 кВ Водозабор), новые участки кабельных линий 110 кВ, а также подстанцию «Сокуры» (ПС 110 кВ Сокуры) в Лаишевском районе Татарстана.

Также в мероприятии приняли участие гендиректор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев и представители энергокомплекса республики.

Фото: prav.tatarstan.ru

Как отметил Песошин, «современное развитие экономики Республики Татарстан невозможно без надежного энергоснабжения». Поэтому в приоритете у энергетиков – обеспечить потребителей электроэнергией в достаточном объеме и надлежащего качества. Политик также подчеркнул, что новые производства вводятся в строй ежегодно, а также каждый год растет потребление электроэнергии, цитирует премьер-министра пресс-служба правительства РТ.

«Укрепление технологического суверенитета и успешная реализация мероприятий по импортозамещению в области электроэнергетического оборудования являются неотъемлемой частью энергетической стратегии страны. Политика акционерного общества «Сетевая компания» в части развития энергетических кластеров и тесное сотрудничество с созданными в республике предприятиями, наладившими современное высокотехнологичное производство необходимого оборудования, остаются базисом, обеспечивающим надежную и стабильную работу электросетевого комплекса Татарстана», - сказал Песошин.

Фото: prav.tatarstan.ru

Строить подстанцию «Сокуры» начали из-за большого потенциала района и роста объемов потребления электроэнергии в связи со стройкой ЖК, коттеджей и технологических присоединений промышленных потребителей.

Песошин добавил, что на подстанции установили высокотехнологичное оборудование, через которое можно дистанционно включать и отключать, выводить в ремонт и вводить в работу любое присоединение. Так, модернизированная подстанция «Водозабор» – это третья цифровая подстанция в Казани. Концепция предполагает отказ от устаревших аналоговых систем и создание единой цифровой среды управления.

Фото: prav.tatarstan.ru

Строительство трех новых участков кабельно-воздушных линий 110 кВ (киловольт) обновило энергетическую артерию, обеспечивающую электроснабжением части Кировского, Московского и Вахитовского районов Казани.

Песошин поблагодарил подрядчиков и поставщиков, построивших объекты качественно и в срок, а также поздравил энергетиков с прошедшим Днем энергетика и с наступающим Новым годом.