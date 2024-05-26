Песошин: Постоянное развитие — основа жизненной позиции молодых химиков РТ

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности с Днем химика. Он отметил, что республика имеет славные вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют обеспечить экономическое развитие страны.

«Предприятия фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности нашей республики, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и Российской Федерации, продолжают выходить на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции, укрепляют связи со всеми отраслями экономики от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса», — говорится в поздравлении.

Песошин отметил, что за безупречной репутацией отрасли стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, высокая организованность тысяч высококвалифицированных специалистов и ученых. Он подчеркнул, что уважение к труду, стремление к знаниям и постоянное развитие должны стать основой жизненной позиции молодых химиков РТ.

«Сегодня российская промышленность переживает непростые времена, которые требуют от всех нас изменения устоявшихся отношений. Не стало это исключением и для химических предприятий республики. Однако этот период является и временем возможностей», — посчитал Премьер.

Он заявил, что богатейший опыт, научный и производственный потенциал учреждений позволяют успешно справляться с трудностями и в краткие сроки налаживать производство продукции, необходимой для промышленности и населения.

«Несомненно, что комплексное развитие отечественной промышленности, реализация инновационных проектов — источник роста благосостояния граждан, повышения безопасности экономики, гарантия достойной жизни будущих поколений», — сказал Песошин и поблагодарил работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики, отраслевых научных учреждений за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться и ответственность в своей работе.