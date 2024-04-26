Песошин поручил перевести все официальные документы Татарстана на татарский язык

В нескольких ведомствах и администрациях районов Татарстана в 2023 году выявлены нормативно-правовые акты, которые не были переведены на татарский язык согласно требованиям. Это нужно исправить в течение месяца. С таким поручением на заседании совета по реализации законодательства о языках республики выступил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Нужно достичь 100%, здесь нужно не так много, постарайтесь, сейчас уже 99%. В течение месяца нужно указанные нормативно-правовые акты перевести. Но нужно не просто наличие перевода. Нас не должен удовлетворять механический подход. Возьмите на контроль качество, определяющую роль в этом играют специалисты, занимающиеся переводом», – сказал спикер.

Значительная часть заседания была посвящена теме перевода нормативно-правовых актов на татарский язык. По данным директора Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Татарстана Кима Миннулина, ежегодно в таких документах находят порядка 7 тыс. ошибок.

«Зачастую перевод актов на татарский язык не доходит до логического завершения, чаще дело ограничивается только названием. Но даже если переведен весь текст, то в нем огромное количество ошибок», – посетовал он.

При этом проблемы с переводом на татарский можно увидеть и на улицах городов республики. Так, за три года жители прислали порядка 11 тыс. обращений с найденными ошибками в надписях на татарском на вывесках и табличках.

О причинах проблемы и возможных вариантах ее решения рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Проблема перевода остается актуальной. Это во многом связано с отсутствием штатных единиц переводчиков в министерствах и ведомствах, а также муниципальных органах власти. Либо в недостаточном уровне квалификации специалистов, способных качественно переводить тексты с учетом особенностей той или иной отрасли», – сообщил министр.

Для решения проблемы с переводом зачастую привлекают билингвальных специалистов с базовым филологическим образованием, но не имеющих опыта работы с текстом со специальной терминологией, пояснил Хадиуллин.

«На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки переводчиков в Казанском федеральном университете, а также организовать курсы повышения квалификации для работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по переводу правовых актов», – предложил он.

По его словам, пару лет назад уже был подобный опыт, и сейчас пришло время возобновить такую практику.