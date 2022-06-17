Песошин поручил усилить безопасность во время празднования Сабантуя в Казани

19 июня в Казани состоится масштабное празднование Сабантуя. Во время мероприятия, которое пройдет на площадках в Дербышках, на озере Лебяжье и в поселке Мирный, правоохранительным органам необходимо обеспечить безопасность участников и гостей, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Прошу правоохранительные органы обеспечить общественную безопасность в ходе проведения массовых мероприятий, в том числе безопасность дорожного движения на транспортных маршрутах к праздничным площадкам», — подчеркнул он.

Кроме того, на следующей неделе, 22 июня, в республике, как и по всей стране, состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

«Наш долг — донести память о великом подвиге и испытаниях нашего народа будущим поколениям, пресекая любые попытки переписать историю», — заключил он.