Песошин поручил уделять больше внимания обслуживанию плавательных бассейнов в Татарстане

Следует уделять большое внимание проблеме нормативного и технического износа спортивной инфраструктуры. Нужно своевременно заключать договора на обслуживание инженерных систем объектов, особенно необходимо сконцентрироваться на плавательных бассейнах. Такое поручение на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ дал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«В прошлом году мы разобрались с ледовыми катками: заключили договора со специализированными сервисными компаниями. Сейчас нужно обратить особое внимание плавательным бассейнам. Нужно понимать, что любой объект — это сложное инженерное сооружение. При строительстве до 30% бюджета приходится именно на сложные инженерные системы, поэтому не использовать их нецелесообразно, а в некоторых случаях даже преступно», — подчеркнул Премьер.

Песошин добавил, что всего за 2022 год в Татарстане введено в эксплуатацию почти 200 спортивных объектов, на которые потрачено более 4,2 млрд рублей.

При этом министр спорта РТ Владимир Леонов в своем докладе отметил, что Татарстан — регион, где очень много людей занимается плаванием. Этот показатель значительно вырос после старта программы строительства крытых бассейнов по всей республике. На сегодняшний день работает 281 такой объект.

«Сегодня Татарстан по праву считается плавательным регионом. Каждый год строятся бассейны. У нас уже более 280 таких объектов как олимпийского, так и неолимпийского размеров. Мы будем увеличивать охват, потому что эта тема не столько про профессиональный спорт, сколько про массовый. Показательно, что многие дети Татарстана уже с начальных классов начинают заниматься плаванием», — сообщил Леонов.

На сегодняшний день плавание — второй по популярности спорт в республике после футбола.