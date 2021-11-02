Песошин поручил создать рабочую группу для обеспечения кадрами предприятий Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании рабочей группы для обеспечения предприятий республики квалифицированными кадрами. Возглавить группу поручено главе Минпромторга РТ Альберту Каримову. Текст документа опубликован на портале Правительства республики.

«Основными функциями рабочей группы является анализ ситуации в сфере кадрового обеспечения предприятий промышленности и торговли Республики Татарстан, выработка предложений по вопросам кадрового обеспечения предприятий промышленности и торговли», — говорится в тексте документа. К работе также планируется привлечь образовательные и научные организации.

Кроме Альберта Каримова в группу входят его заместитель Родион Карпов, первый замминистра образования и науки республики Андрей Поминов и замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова. В состав рабочей группы по согласованию также будут входить главы городов, сотрудники Аппарата Президента РТ, топ-менеджеры крупных предприятий.