Песошин поручил провести всероссийскую акцию «Сохраним лес» в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

С 7 по 15 октября в Татарстане пройдет Всероссийская природоохранная акция «Сохраним лес». Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Мероприятие приурочено к Году национальных культур и традиций, проводимому в РТ. Его главная цель — привлечь внимание общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесов. Согласно документу, в событии должны принять участие республиканские органы власти, муниципальные образования РТ, молодежные общественные объединения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минлесхоз РТ.

Напомним, что акция проводится в России начиная с 2019 года. За это время ее участники высадили свыше 200 млн деревьев. По итогам 2022 года Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных регионов — участников акции.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.