Песошин поручил изучить причины аварий инфраструктуры в муниципалитетах

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном республиканском совещании поручил провести анализ количества и причин аварийных ситуаций инженерно-технической инфраструктуры в муниципальных районах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В свою очередь министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в ходе своего доклада остановился на работе муниципалитетов в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

За январь 2023 года были обработаны 502 заявления по социально значимым муниципальным услугам. Это уведомления о строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, градостроительные планы земельных участков. По этим заявлениям сформировано 451 разрешение и уведомление.

Вместе с тем, по словам докладчика, изучение работы в системе по итогам первого месяца текущего года показало: 13 районов работу не ведут вообще, а еще 27 слабо используют функционал системы. Впрочем, четыре муниципалитета активно работают в системе — это Тукаевский, Пестречинский, Сабинский и Лаишевский районы.

В связи с этим глава Минстроя РТ обратился к руководителям муниципалитетов и призвал обеспечить более эффективную и результативную работу по предоставлению муниципальных услуг в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.