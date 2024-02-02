Песошин поручил усилить контроль за соблюдением ПДД на дорогах местного значения

В Татарстане по итогам прошлого года удалось снизить смертность в ДТП на федеральных и региональных трассах, однако на дорогах местного значения этот показатель показывает отрицательную динамику. Об этом на заседании Совета Алексеевского района сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«По итогам прошлого года мы увидели рост числа ДТП и погибших в них людей на дорогах местного значения. Основные причины гибели — это наезды на пешеходов и нетрезвые водители. Здесь муниципальным комиссиям по обеспечению безопасности дорожного движения необходимо тщательно выявлять причины и условия каждого происшествия с погибшими или пострадавшими, в местных СМИ публиковать информацию с фото водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, своевременно устранять аварийные участки, контролировать строительство дорог и обеспечивать безопасность школьных перевозок», — отметил Песошин.

Премьер добавил, что по итогам года по Алексеевскому району динамика также отрицательная. В 2023 году в ДТП погибли два человека, тогда как годом ранее удалось вообще избежать смертельных аварий.