В Свияжском межрегиональном мультимодальном логоцентре появится комплекс СПГ

В Зеленодольском районе, на территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра, планируется строительство производственно-бункерного комплекса СПГ. Соглашение о реализации проекта подписали сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

Документ был подписан на полях II Международного строительного чемпионата. Также Премьер-министр РТ осмотрел специализированную выставку, организованную участниками события. Среди прочих он оценил экспозиции «Росатома» и Минстроя России, на стенде которого оставил запись с пожеланиями хорошей работы.

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр расположен на территории пгт Нижние Вязовые, у железнодорожной станции Свияжск — на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток».