Песошин поделился с главами регионов России опытом ситуационных центров Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на губернаторском круглом столе рассказал о реализации в республике проекта Распределенного ситуационного центра. Мероприятие было организовано в удаленном формате на полях форума Kazan Digital Week, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин в своем выступлении затронул основные этапы развития Распределенного ситуационного центра Татарстана, подготовку специалистов и меры по повышению эффективности системы госуправления.

«В условиях стремительного изменения социально-экономических и общественно-политических процессов система государственного и муниципального управления встретилась с глобальными вызовами. Ответом на них становится внедрение новых управленческих процессов и технологий. Решением этих задач мы сейчас активно занимаемся параллельно с разработкой комплексных платформенных решений», — напомнил глава Правительства РТ.

Песошин пояснил, что проект нацелен «на обеспечение информационно-аналитической поддержки госуправления и повышение ее эффективности в мирное и военное время». «Система должна быть создана как единая структура, ориентированная на достижение стратегических целей страны и ее регионов, выработку единой научно-технической политики, повышение качества жизни населения и обеспечение безопасности всех сфер жизнедеятельности», — подчеркнул он.

По словам Премьер-министра республики, концепция формирования и развития Распределенного ситуационного центра в регионе предполагает создание двух контуров управления — закрытого и открытого. Предусмотрено выделение отдельных уровней Президента и Правительства РТ, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и корпоративных ситуационных центров. «Наиболее сложной задачей для нас стала функциональная и информационная интеграция ситуационных центров этих уровней», — признал докладчик.

Он также уточнил, что сейчас в рамках Распределенного ситуационного центра решаются задачи, связанные с формированием системы оценки показателей эффективности деятельности руководителей регионов и исполнительных органов государственной власти.

Соответствующие 20 показателей были спроецированы на муниципальные уровни. «Важно было синхронизировать данные показатели с реализуемыми на территории республики региональными проектами и госпрограммами, определить источники информации и центры ответственности за их формирование. На сегодня у нас сформирована нормативно-правовая база, которая может быть использована в других российских регионах», — добавил Песошин.

По мнению Премьер-министра РТ, созданная в Татарстане система ситуационных центров позволяет обеспечивать руководителей различного уровня актуальной и достоверной информацией, а также создает возможность принятия обоснованных управленческих решений в муниципальном и отраслевом разрезах и выработки рекомендаций по возможным вариантам решения «задач, поставленных перед центрами ответственности».

Глава Правительства Татарстана отдельно заметил, что организация работы ситуационных центров не потребовала создания дополнительных подразделений и набора новых сотрудников. Связанные с функционированием центров обязанности были возложены на действующих работников, координаторами стали заместители руководителей органов власти. Специалисты прошли обучение в ведущих российских образовательных центрах с разработкой и защитой проектов в сфере цифровой трансформации их отраслей. Предполагается, что аналогичное обучение пройдут и руководители органов местного самоуправления.

«Мы можем также рекомендовать использовать наши ИТ-решения в виде отдельных платформенных решений, предоставления услуг в электронном виде, алгоритмов и технологий моделирования различных ситуаций», — подчеркнул Алексей Песошин.

Вместе с тем он признал, что похожие по целям решения предусмотрены и рядом других федеральных документов — «в виде создания Регионального центра управления и создания и функционирования Центров управления регионов». С учетом близости целей и задач «целесообразно рассмотреть возможность объединения данных центров в единый комплексный проект», заключил Премьер-министр РТ.