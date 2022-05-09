Песошин почтил память воинов Великой Отечественной, похороненных на Арском кладбище

Сегодня, в 77-ю годовщину Победы, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к воинским захоронениям времен Великой Отечественной войны на Арском кладбище Казани. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Речь идет о воинских захоронениях, расположенных в восточной части кладбища. Здесь похоронены воины, умершие в различных эвакуационных госпиталях Казани, а также скончавшиеся в 1941–1945 годах военнослужащие Казанского гарнизона и других воинских частей, дислоцированных тогда в городе.

Фото: tatarstan.ru

В церемонии приняли участие ветераны войны. Премьер-министр РТ поприветствовал их и поздравил с Днем Победы.

Участники мероприятия подошли к монументу «Солдат-победитель», впереди шел почетный караул с венками. После возложения цветов собравшиеся почтили память павших советских солдат минутой молчания. Затем почетный караул дал троекратный залп в воздух, прозвучали государственные гимны России и Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

После этого Песошин возложил цветы к подножию монумента «Скорбящий солдат», а также почтил память Героев Советского Союза Михаила Девятаева и Бориса Кузнецова.