Песошин по видеосвязи принял участие в совещании у Дмитрия Чернышенко и Игоря Комарова

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в режиме видеосвязи в работе совещания по социально-экономическому развитию регионов, которое провели заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в Координационном центре с главами субъектов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На совещании главы Марий Эл, Мордовии, Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей провели предзащиту своих прорывных проектов, которые планируется реализовать в рамках института кураторства, который был утвержден Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В структуре экономики всех пяти регионов основная доля ВРП приходится на обрабатывающие производства; значительную долю занимают торговля и операции с недвижимым имуществом. В Марий Эл и Мордовии существенной отраслью также является сельское хозяйство», — отметил Игорь Комаров.

Дмитрий Чернышенко отметил, что первые две группы регионов ПФО уже полностью заполнили паспорта проектов, сейчас завершается их приоритизация в соответствии с четырьмя параметрами экспертной оценки: обратная связь от жителей, учет влияния на показатели социально-экономического развития, мнение независимых экспертов, а также профильных вице-премьеров.

По итогам совещания вице-премьер поручил третьей группе регионов оперативно скорректировать проекты с учетом высказанных замечаний, дозаполнить их паспорта.