Песошин: По уровню зарплат Заинский район находится на 17-м месте в РТ

Сегодня с рабочим визитом в Заинском районе побывал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Во время поездки он осмотрел Заинскую ГРЭС, где ведется строительство новой парогазовой установки, а также принял участие в заседании совета муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Заседание было посвящено итогам социально-экономического развития района в 2021 году, а также задачам на текущий. Выступая перед участниками, Песошин затронул такие темы, как заработная плата и уровень бедности в муниципалитете.

По его словам, район занимает 17-е место в Татарстане со средней зарплатой в 39,5 тыс. рублей. В то же время 7,5% жителей имеют доходы ниже величины прожиточного минимума — это около 4 тыс. человек. «Задача на 2022 год — снизить уровень бедности до среднереспубликанского значения в 6%», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

В районе успешно развиваются крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Однако деятельность ряда из них наносит вред окружающей среде. Алексей Песошин поручил проработать этот вопрос и улучшить качество воздуха в Заинске и районе в целом.

По сельскому хозяйству Заинский район является одним из лидеров, вносящим большой вклад в развитие аграрного комплекса Татарстана. Тем не менее, отметил Премьер республики, здесь есть проблема с сокращением поголовья крупного рогатого скота, наблюдается малая активность среди представителей малых форм хозяйствования, а также присутствуют вопросы к уровню оплаты труда сотрудников АПК.

Невысока и доля МСП в экономике района. В прошлом году она достигала лишь 11,5% — 37-е место среди городов и районов РТ. В связи с этим Песошин обратился к администрации района с призывом уделить больше внимания развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Также в своем выступлении руководитель Кабмина РТ затронул вопросы социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. По его словам, за последние пять лет в районе обновлены и оснащены оборудованием ряд медицинских учреждений, в этом году будет проведен ремонт модульного ФАП в селе Гулькино, а также отделения женской консультации ЦРБ.

В 2021-м Заинскому району удалось улучшить показатели ЕГЭ по четырем предметам. Это русский, французский языки, информатика и география. «Результаты ЕГЭ по вашему району находятся на уровне среднереспубликанских», — подчеркнул Песошин.

В заключение он поблагодарил всех жителей района за вклад в развитие Татарстана и вручил ряд госнаград республики.