Песошин ознакомился с работой обновленных очистных сооружений в Елабужском районе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин побывал с рабочей поездкой в Елабужском районе Татарстана. Главной целью визита стало участие в совете муниципалитета, посвященном итогам 2021 и планам на 2022 год, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Перед мероприятием Песошин ознакомился с работой очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ «Алабуга» и Елабуги, реконструированных в 2019–2020 годах.

На обновление объекта из бюджетов России и Татарстана было выделено свыше 1,3 млрд рублей. Работы проводились в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В настоящее время в районе проводится третий этап реконструкции очистных сооружений.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по «майским» указам Президента России Владимира Путина.