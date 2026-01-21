Песошин: «Отсутствие ЧП в местах отбывания наказания – итог добросовестного труда УФСИН»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поблагодарил сотрудников УФСИН РТ за добросовестную работу в сложных условиях, об этом он сказал на итоговой коллегии УФСИН по РТ.

«От имени руководства республики хочу поблагодарить сотрудников Управления за результаты служебной деятельности. В прошедшем году не было допущено чрезвычайных происшествий и массовых беспорядков, побегов с мест отбывания наказания. Это итоги добросовестного труда сотрудников, которые несут службу в условиях, сопряженных с постоянным риском для жизни и здоровья», – сказал премьер-министр.

Кроме того, Песошин сообщил, что в республике созданы условия для приема граждан, которым присудили принудительные работы. Так, действуют исправительный центр и восемь его филиалов общей вместимостью 1226 человек. Кроме того, продолжается внедрение закона «О пробации в Российской Федерации» и введен новый СИЗО на тысячу мест.

Отдельно отмечено, что в настоящее время осужденные могут обучиться 30 профессиям, а УФСИН по РТ заключило контракты с производителями мебели и продукции легкой промышленности, общей суммой на 62 млн рублей.