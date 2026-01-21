news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 13:15

Песошин: «Отсутствие ЧП в местах отбывания наказания – итог добросовестного труда УФСИН»

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поблагодарил сотрудников УФСИН РТ за добросовестную работу в сложных условиях, об этом он сказал на итоговой коллегии УФСИН по РТ.

«От имени руководства республики хочу поблагодарить сотрудников Управления за результаты служебной деятельности. В прошедшем году не было допущено чрезвычайных происшествий и массовых беспорядков, побегов с мест отбывания наказания. Это итоги добросовестного труда сотрудников, которые несут службу в условиях, сопряженных с постоянным риском для жизни и здоровья», – сказал премьер-министр.

Кроме того, Песошин сообщил, что в республике созданы условия для приема граждан, которым присудили принудительные работы. Так, действуют исправительный центр и восемь его филиалов общей вместимостью 1226 человек. Кроме того, продолжается внедрение закона «О пробации в Российской Федерации» и введен новый СИЗО на тысячу мест.

Отдельно отмечено, что в настоящее время осужденные могут обучиться 30 профессиям, а УФСИН по РТ заключило контракты с производителями мебели и продукции легкой промышленности, общей суммой на 62 млн рублей.

#Алексей Песошин #УФСИН по РТ #УФСИН
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026