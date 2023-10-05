Песошин отправил в отставку замглавы Комитета по охране ОКН Валиуллина

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Марсель Валиуллин отправлен в отставку с поста заместителя председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Чиновник освобожден от должности в связи с расторжением служебного контракта по инициативе гражданского служащего. Соответствующие законодательные акты указаны в документе.

Марсель Валиуллин окончил КГАСУ в 2005 году и МГУ в 2014-м. С 2005 года трудился на разных должностях в Минстрое РТ. С 2011-го работал главным советником отдела по реализации инвестиционных программ в дорожном и строительном комплексах Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабмина РТ.

С декабря 2020 года — заместитель председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Теперь у руководителя комитета Ивана Гущина остался только один заместитель — Наталья Прохорова.