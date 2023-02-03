Песошин открыл в Казани III Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык»

Сегодня в казанском дворце спорта «Спорт Сарае» открылся III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык», хотя сами игры начались раньше. Проведение состязаний направлено на укрепление мира и согласия между представителями разных конфессий и пропаганду здорового образа жизни.

В торжественной церемонии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов (двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса») и представители духовенства.

Алексей Песошин заметил, что Казань не раз подтверждала высокий статус важного центра спортивной жизни России. Город регулярно становится местом проведения всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Турнир „Кубок Дружбы — Дуслык“ стал поистине народным хоккейным чемпионатом. Уже в третий раз он собирает любительские команды из разных уголков нашей страны. Особенность турнира в том, что члены команд-участников представляют две наши ведущие религии — православие и ислам. Основа и главная ценность многонационального мира — дружба между народами. Это отражено в названии турнира», — подчеркнул глава Правительства РТ.

По мнению Песошина, многовековые традиции мирного сосуществования народов и религий находят продолжение в спорте, для которого характерны командная игра и нацеленность на результат.

«Сегодня, несмотря на попытки внешних сил разобщить нас, мы сохраняем единство и проявляем соперничество только на спортивных площадках. Уверен, уровень популярности турнира и внимания зрителей будут расти, а география участников — неуклонно расширяться», — добавил Премьер-министр РТ.

«Убежден, „Кубок Дружбы — Дуслык“ будет способствовать популяризации хоккея и укреплению межнационального и межрелигиозного мира в нашей стране, станет важной площадкой для развития и продвижения этого вида спорта, наряду с другими соревнованиями останется яркой страницей в спортивной жизни Казани. Желаю командам успехов и ярких побед», — заключил он.

Турнир «Кубок Дружбы — Дуслык» проводится с 2021 года. В этом году соревнования собрали 250 спортсменов из пяти регионов России. Всего друг с другом состязаются десять команд из Казани, Санкт-Петербурга, Саранска, Салавата и Кузнецка. Турнир стартовал 1 февраля и завершится 5-го числа.



Именно 5 февраля будут организованы решающие встречи. На лед выйдут представители православного и мусульманского духовенства, прихожане храмов Татарстана, Башкортостана и Санкт-Петербурга, представители силовых структур и спортсмены-любители из разных уголков страны. Инициаторы проведения турнира — Казанская епархия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман РТ.