Песошин открыл первую Международную строительную неделю БРИКС в Казани

В России впервые проходит Международная строительная неделя БРИКС. Площадкой проведения масштабного отраслевого форума стала Казань, которая в последние годы укрепила свои позиции как один из центров международного сотрудничества. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на торжественной церемонии открытия мероприятия в МВЦ «Казань Экспо».

«Сегодня мы открываем новую страницу в формате таких мероприятий. В России впервые проводится Международная строительная неделя БРИКС», – отметил Песошин.

Глава Правительства РТ подчеркнул, что строительная отрасль остается одним из ключевых двигателей экономики Татарстана. В 2025 году объем строительства в республике составил более 1 трлн рублей, а на 2026 год запланирован показатель в 1,086 трлн рублей.

Особое внимание на форуме уделят вопросам развития городов, жилищного строительства, внедрения новых технологий, привлечения инвестиций и модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Для строительной отрасли сегодня важно не просто сохранить объемы, но и повысить качество реализации проектов. Жилье необходимо вводить одновременно с инженерными сетями, дорогами, школами, детскими садами и иной социальной инфраструктурой», – подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, решение этих задач требует постоянного взаимодействия власти и девелоперов, обмена российским и международным опытом, внедрения цифровых инструментов и новых подходов к инвестициям и строительству.

В завершение выступления Песошин пожелал участникам Международной строительной недели БРИКС содержательных дискуссий.