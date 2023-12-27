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Песошин открыл автоматизированную газораспределительную станцию в Лаишевском районе
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии открытии автоматизированной газораспределительной станции «Юбилейная» в Лаишевском районе РТ, в селе Песчаные Ковали. Об этом передает пресс-служба Раиса РТ.
Согласно проекту, были модернизированы два распределительных газопровода с возможностью дальнейшей ликвидации двух старых ГРС и построены газопровод-отвод и блочная АГРС. Работы завершены в рамках инвестпроекта.
Объект возведен менее чем за год, на основе только отечественных комплектующих. Алексей Песошин назвал его открытие значимым событием в жизни газовой отрасли республики.
«Совместно с ПАО „Газпром“ успешно реализован очередной этап развития газовой сети в Татарстане, вводим в Лаишевском районе девятую ГРС, которая позволит обеспечить надежным газоснабжением значительную часть Лаишевского района. Эта станция позволит увеличить объем поставок газа на 500 млн кубометров в год. Что даст импульс развитию промышленных предприятий в районе, обеспечит рост вводимого жилья», — рассказал Премьер.
Он напомнил, что по измененному генплану в Лаишевском районе будет строиться порядка 4,5 млн кв. метров, и вводимая АГРС позволит все эти проекты осуществить.
«Эта станция оборудована современными отечественными системами — автоматическими, дистанционными, что позволяет непрерывно контролировать работу станции, все процессы. Особенно приятно, что все разработки — отечественные», — резюмировал Песошин.
Затем он наградил государственными наградами отличившихся работников ООО «Газпром трансгаз Казань».
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