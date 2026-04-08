Песошин отчитается о работе Правительства РТ на заседании Госсовета РТ 15 апреля

Двадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 15 апреля. На нем Премьер-министр РТ Алексей Песошин отчитается о работе Правительства Татарстана за прошлый год. Об этом стало известно сегодня на заседании Президиума парламента республики.

«Отчет о результатах деятельности Кабинета Министров РТ за 2025 год внесен в Государственный Совет Раисом республики Рустамом Миннихановым и предварительно рассмотрен на заседаниях всех комитетов парламента. Отдельным разделом поступили ответы на вопросы от комитетов и фракций Госсовета. Всего было направлено 47 вопросов», – сообщила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящей сессии включено 15 вопросов, в том числе шесть республиканских законопроектов. Все они подготовлены к рассмотрению в первом чтении.

В частности, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о государственной гражданской службе, об информационных системах и информатизации, об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг, о свободе совести и о религиозных объединениях, а также в отдельные законодательные акты РТ.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект об упразднении поселка Ямбурово Балтасинского района РТ.

В повестку заседания внесен вопрос об изменении в составе Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«После досрочного сложения депутатских полномочий Фарида Мухаметшина Центральная избирательная комиссия РТ передала вакантный мандат депутата Госсовета РТ седьмого созыва Лутфулле Шафигуллину как кандидату, зарегистрированному по республиканскому списку партии «Единая Россия». Он уже трижды избирался в Госсовет – был депутатом четвертого, пятого и шестого созывов. Возглавлял Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству. В этом созыве изъявил желание работать в составе Комитета по законности и правопорядку», – рассказала Маврина.

Депутатам также будет представлен доклад Общественной палаты РТ о состоянии и развитии институтов гражданского общества в республике в 2025 году. Во время правительственного часа парламентарии заслушают информацию о цифровизации архивной отрасли в Татарстане.

«Кроме того, планируется рассмотреть девять кандидатур для избрания мировыми судьями республики», – отметила Маврина.