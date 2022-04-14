Песошин отчитается о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета 21 апреля

Тридцать первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 21 апреля. Ключевым вопросом станет отчет о деятельности Правительства республики за прошлый год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента республики.

«Отчет был рассмотрен во всех парламентских комитетах. В целом деятельность Правительства поддержана. Настраиваемся на то, чтобы в этом году были реализованы все наши программы, федеральные и республиканские», – сказал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

По его словам, несмотря на сложности республика в прошлом году добилась значительных успехов по многим направлениям деятельности. «Сейчас поднимаются вопросы, беспокоящие населения, они связаны с продовольственной безопасностью, с некоторым ростом цен на продукты. Правительством принимаются меры, чтобы полки магазинов не опустели. Особое внимание уделяется спекулятивному росту цен на отдельные виды продукции. Думаю, что по этому вопросу у депутатов могут быть предложения», – отметил руководитель парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что в настоящее время необходимо объединить усилия всех органов власти, чтобы противостоять вызовам, которые оказывают России недружественные государства. «И мы видим, какое милосердие проявляют татарстанцы, собирая гуманитарную помощь для пострадавших жителей Донбасса. Очередной груз готовится для отправки», – добавил он.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина рассказала, что в повестку предстоящего заседания парламента включено 25 вопросов. «Основной вопрос заседания – отчет о деятельности органов исполнительной власти Татарстана за 2021 год, внесенный в Госсовет Президентом республики Рустамом Миннихановым. Доклад представит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин», – заметила она.

Кроме того, заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева представит обязательный публичный отчет Президента Татарстана о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за прошлый год. Депутаты также заслушают доклад Общественной палаты РТ о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2021 году.

К рассмотрению в первом чтении подготовлены девять республиканских законопроектов. В частности, проект закона «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ», а также законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный и Экологический кодексы РТ и в следующие законы: «О налоге на имущество организаций», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ», «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения», «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ», «О физической культуре и спорте» и др.

Парламентарии также рассмотрят 10 федеральных законопроектов.