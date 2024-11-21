Песошин: От налоговых органов зависит социально-экономическая стабильность экономики РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

От эффективности работы налоговых органов зависит социально-экономическая стабильность экономики Татарстана и России в целом. Благодаря им повышается качество исполнения бюджетов, увеличивается предпринимательская активность и улучшается инвестиционный климат, заявил, поздравляя татарстанцев с Днем работника налоговых органов РФ, Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«В настоящее время многое делается для развития отечественной налоговой системы. Для повышения прозрачности налогообложения внедряются современные цифровые продукты и сервисы, направленные на снижение административной нагрузки на налогоплательщиков», — отметил он.

По словам Премьер-министра РТ, сотрудников налоговых органов всегда отличали такие качества, как компетентность, настойчивость и порядочность. Также он отметил труд ветеранов, заложивших надежный фундамент для своих коллег.

«Выражаю всем сотрудникам и ветеранам налоговых органов большую благодарность за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания!» — говорится в поздравлении.