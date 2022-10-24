Песошин освободил Шарипова от должности зампреда Госкомитета по архивному делу

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин уволил зампреда Госкомитета по архивному делу Ильнура Шарипова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Освободить <...> Шарипова Ильнура Газизяновича от замещаемой должности заместителя председателя Государственного комитета РТ по архивному делу по инициативе работника на основаниях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ и пунктом 3 части первой 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“», — сказано в документе.

Также в нем указано, что распоряжение было подписано несколько дней назад, 18 октября. На сайте Госкомитета, в разделе «Заместители», теперь размещена карточка с вакансией.

Пост зампреда Ильнур Шарипов занимал с февраля 2020 года.