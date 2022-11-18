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Официальная хроника
18 ноября 2022  10:11

Песошин освободил от должности замглавы Минземимущества РТ Максима Рогожкина

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Заместитель министра земельных и имущественных отношений Максим Рогожкин с сегодняшнего дня освобождается от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Освободить 18 ноября 2022 года Рогожкина Максима Анатольевича от замещаемой должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего <...>», – говорится в документе.

Отметим, что Рогожкин занимал должность замглавы Минземимущества Татарстана с октября 2021 года. Ранее работал начальником отдела управления государственным имуществом Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом. С 2006 по 2011 годы был главным советником отдела экономики, финансов и управления гоcимуществом Аппарата Кабмина.

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