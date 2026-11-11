Песошин осмотрел выставку недвижимости на Строительной неделе БРИКС

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин осмотрел выставку недвижимости и экспозиции Международной строительной недели БРИКС в МВЦ «Казань Экспо». Главе Правительства республики представили проекты местных и федеральных девелоперов, современные строительные технологии, а также основные показатели развития строительной отрасли региона.

Во время обхода Песошин ознакомился с проектами жилой и курортной недвижимости. В частности, ему презентовали город-курорт «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО, а также проекты девелоперов ССК, НВМ и других компаний. На выставке представлены предложения застройщиков из разных регионов России – от жилых комплексов до объектов курортной недвижимости.

Одной из остановок стала экспозиция особой экономической зоны «Алабуга». Здесь Премьер-министру продемонстрировали технологии виртуальной реальности, которые используются для обучения и тестирования специалистов. В частности, с помощью симуляции можно отрабатывать правила безопасности на строительной площадке.

Отдельное внимание уделили стенду Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Глава ведомства Марат Айзатуллин представил Песошину ключевые показатели строительного комплекса республики.

Так, объем строительных работ в Татарстане по итогам 2025 года составил 1,025 трлн рублей. За девять месяцев 2026 года выполнены работы на 753,3 млрд рублей, а по итогам года прогнозируется 1,087 трлн рублей. Доля строительного комплекса в валовом региональном продукте республики составляет 7%.

Песошину также рассказали о жилищном строительстве. В 2025 году в Татарстане ввели 3,5 млн кв. метров жилья. Из них около 3,26 млн кв. метров пришлось на Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломерации.

При этом потенциал дальнейшего жилищного строительства в трех агломерациях оценивается в 56,8 млн кв. метров. Наибольшие возможности сосредоточены в Казанской агломерации – 28,9 млн кв. метров. В Камской этот показатель составляет 16,6 млн, в Альметьевской – 11,3 млн кв. метров.

На стенде представили и данные о продажах жилья. За январь – сентябрь 2026 года их объем в Татарстане составил 111,3 млрд рублей против 126,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель снизился на 12,2%. При этом в сентябре продажи выросли на 16,8% в годовом выражении, достигнув 16,8 млрд рублей.

Еще одной темой стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В 2025 году объем выполненных работ в этой сфере составил 67,5 млрд рублей, а за первое полугодие 2026-го – 37,8 млрд рублей, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представили Премьер-министру и возможности промышленности строительных материалов Татарстана. Согласно презентации Минстроя РТ, в республике работают 425 предприятий отрасли. Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по итогам 2025 года составил 51,7 млрд рублей. В регионе производят кирпич, цемент, газобетонные блоки, металлоконструкции, теплоизоляционные и другие строительные материалы.

Выставки недвижимости и строительных материалов занимают обширное пространство МВЦ «Казань Экспо». Помимо жилых проектов, здесь представлены инженерные системы, строительное оборудование, цифровые разработки, отделочные материалы и решения для благоустройства.

Международная строительная неделя БРИКС проходит в Казани с 10 по 13 ноября. В выставочной программе участвует 191 компания, а за четыре дня организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей.