Песошин осмотрел в Бавлах стенд нового завода ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в Бавлинский муниципальный район осмотрел выставку продукции предприятий района в Доме культуры имени Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба Президента РТ.

О технологиях работы, в том числе инновационных, Премьер-министру РТ рассказали представители предприятий ПАО «Татнефть», холдинга «Таграс», нефтяной компании «Алойл», управления сельского хозяйства и продовольствия Бавлинского района, Александровского спиртзавода, аграрного колледжа, мукомольного комбината, мебельной фабрики и КФХ «Ахметов А.Ф.».

Особое внимание Песошин обратил на стенд нового завода ООО «Татнефть-Пресскомпозит», строительство которого уже начали в Бавлах. Планируется, что завод обеспечит городу около 200 новых рабочих мест.

Алексею Песошину также рассказали об обновлении Александровского спиртзавода, где планируют увеличить штат сотрудников до 150 человек.