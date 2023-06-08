Песошин осмотрел Комплексный центр социального обслуживания и наградил соцработников

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня посетил отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения в Казани, расположенное по адресу: ул. Карима Тинчурина, д. 3б. Посещение было приурочено ко Дню социального работника, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Главу Правительства республики сопровождали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и представители руководства центра. Ему показали работу учреждений социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также ознакомили с концепцией комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Песошин осмотрел здание Комплексного центра социального обслуживания населения. На первом этаже учреждения расположены пункт проката технических средств реабилитации, школа ухода и реабилитации, комната социально-бытовой адаптации (модель жилой комнаты), комната психологической разгрузки, тренажерный зал и ряд других помещений. На втором этаже находятся кабинет групповых занятий «Творческая мастерская», учебно-тренировочный кабинет «Магазин» и компьютерный класс.

В актовом зале центра Алексей Песошин поприветствовал социальных работников и вручил отличившимся из их числа государственные и ведомственные награды. Некоторые из них были удостоены почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РТ», а другие — благодарностей Раиса Татарстана.

«В нашей республике социальную отрасль представляют 9,6 тыс. работников. Ежегодно необходимую социальную помощь получают более 1 млн татарстанцев», — заметил Премьер-министр РТ, поздравляя собравшихся с Днем социального работника.

«Развитие социальной сферы — один из наших приоритетов. Сегодня ведется активная работа по ее цифровой и функциональной трансформации. Более 1 млн человек от общего числа получателей уже оформляют меры социальной поддержки в электронном виде», — заметил Песошин, уточнив, что всего в Татарстане насчитывается 112 государственных социальных учреждений.

Кроме того, в своей речи он напомнил, что с 2015 по 2023 годы на капитальный ремонт социальных учреждений было выделено более 1 млрд рублей и что за эти восемь лет число негосударственных организаций, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг, увеличилось в девять раз — до 27 учреждений. Их услугами ежегодно пользуются более 12 тыс. человек, из бюджета РТ в текущем году они получат свыше 460 млн рублей. Вспомнил Песошин и о том, что Татарстан одним из первых регионов России перешел к оказанию адресной помощи, исходя из оценки нуждаемости семей. Теперь уже более 80% получателей являются именно адресными.

«Татарстанскую социальную службу всегда отличали профессионализм и компетентность сотрудников, адресность и результативность технологий в оказании социальной помощи, высокое качество и эффективная деятельность, традиции, которые были заложены ветеранами отрасли, стоявшими у истоков создания службы. Деятельность отрасли социальной защиты очень значима и постоянно востребована обществом. Социальный работник — это очень непростое, самоотверженное служение людям. Чтобы выдержать такие нагрузки, помимо высокой квалификации и профессионализма нужны немалая внутренняя энергия, милосердие и любовь к людям», — подчеркнул Премьер.

Песошин также добавил, что от труда социальных работников во многом зависят вера людей в социальную справедливость и способность государства защитить своих граждан, и пожелал всем, кто выбрал эту профессию, успехов, оптимизма и плодотворной работы.

Отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения открылось в январе 2021 года. Здание капитально отремонтировано, закуплено реабилитационное оборудование, имеется огороженная благоустроенная территория. Основными заболеваниями получателей услуг здесь являются тяжелая умственная отсталость, глубокая умственная отсталость и шизофрения.