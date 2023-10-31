Песошин осмотрел исправительную колонию №2 в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил исправительную колонию №2 УФСИН России по РТ. Он побывал в общежитиях отрядов и ознакомился с условиями проживания осужденных, передает пресс-служба руководителя республики.

В промзоне учреждения Песошин побывал в механосборочном цехе и в цехе по производству макаронных изделий. Гостю представили экспозицию с продукцией литейного и швейного участков. Также делегация посетила производственные помещения столовой для осужденных и пекарни.

В рамках визита были рассмотрены вопросы развития производственного сектора колонии №2 и республиканской уголовно-исполнительной системы. Речь шла о привлечении новых инвесторов и заказчиков, расширении ассортимента выпускаемой продукции и ее востребованности на региональном рынке.

Премьера сопровождали его помощник Дауфит Хамадишин, начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев, замначальника пенитенциарного ведомства региона Андрей Яковенко и начальник казанской ИК-2 Марат Сайфутдинов.